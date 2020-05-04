Denizli'de bir hayırsever 7 bakkala olan 40 bin liralık veresiye borcunu ödedi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hayırsever, 7 bakkaldaki toplam 40 bin 630 liralık veresiye borcunu ödedi.



Alınan bilgiye göre bir hayırsever, Zeytinköy Mahallesi'ndeki bakkalları ziyaret ederek veresiye defterlerindeki borçları hesaplattı.

Defterlerdeki 40 bin 630 liralık borcu ödeyen hayırsever, isminin açıklanmasını istemedi.

Bakkal Semih Çokal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Öğle saatlerinde iş yerine bir kişinin geldiğini anlatan Çokal, "Veresiye defterimiz olup olmadığını sordu. Benden borcunu ödeyemeyenlerin hesabını çıkarmamı istedi. Ben de çıkarıp verdim. Hepsini ödedi ve ayrıldı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.



Market sahibi Mustafa Bayın da 20 senedir bu işi yaptığına işaret ederek, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve duygulandım. Koronavirüs ile mücadele günlerinde çok güzel bir destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.