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Aktüel

Denizli’de bir hafta içerisinde 51 kaza meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 15 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza meydana gelirken ölümlü kaza yaşanmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:14:18 -
Denizli’de bir hafta içerisinde 51 kaza meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 15 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza meydana gelirken ölümlü kaza yaşanmadığı belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir haftada Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 19 bin 21 araç kontrol edildi. Kontroller kapsamında 2 bin 506 araç ile ilgili işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca kentte son bir hafta içerisinde ölümlü kaza yaşanmazken 15 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 51 trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı.

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