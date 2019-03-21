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Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bacanağını av tüfeğiyle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:54
Denizli'de bacanağını öldüren şüpheli Manisa'da yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demirkol (42), Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde yakalandı. Gökdel'i kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne süren Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Demirkol ile ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel arasında iddiaya göre para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek, tarafları ayırdı. Kavganın ardından eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan Demirkol, tekrar olay yerine döndü. Hasan Demirkol, tüfeğini bacanağı Gökdel'e doğrultup, ateşledi. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Demirkol ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökdel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Drone ile arandı

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hasan Demirkol'un otomobilini, olay yerinin iki sokak ilerisinde terk edilmiş olarak buldu. Demirkol'un ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı.

'Kızına telefonda istismarda bulunduğunu iddia etti

Polis, Hasan Demirkol'un Manisa'nın Salihli ilçesinde, kardeşine ait evde saklandığını tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan Demirkol'u saklandığı evde yakaladı. Hasan Demirkol ifadesinde, bacanağı Gökdel'i alacak yüzünden değil, kızına telefonda cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. Denizli'ye getirilen Hasan Demirkol, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hasan Demirkol'un iddiasının doğru olup olmadığının tespiti için kızının ve öldürülen Gökdel'in telefon kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:54
  1. Manisa
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  3. Pamukkale
  4. Cinayet
  5. tutuklama

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