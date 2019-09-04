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Denizli’de araç sayısı 408 bin 648’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:02
Denizli’de araç sayısı 408 bin 648’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de toplam araç sayısı 408 bin 648’e ulaştı.


TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’de 2018 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 402 bin 540 iken, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında bir artış göstererek 408 bin 648’e ulaştı. Kentte Otomobil sayısı 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 196 bin 702’ye yükseldi. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 196 bin 702 adet otomobil, 7 bin 67 adet minibüs, 3 bin 977 adet otobüs, 64 bin 492 adet kamyonet, 12 bin 53 adet kamyon, 71 bin 516 adet motosiklet, 51 bin 959 adet traktör ve 882 adet özel amaçlı araç olduğu aktarıldı.


2019 yılı Temmuz ayında Denizli’de toplam 11 bin 335 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 716 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 91 adet ile kamyonet, 634 ile motosiklet, 398 adet ile traktör, 153 adet ile kamyon, 219 adet ile minibüs, 120 adet ile otobüs ve 4 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:02
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