  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Aktüel

Denizli'de ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:21:02 -
Denizli'de ambulansla pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Muğla'dan hasta nakleden ambulansın Denizli girişinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait pikapla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Gülbahar Akdemir yönetimindeki 48 ABP 465 plakalı ambulans, Murat Bektaş'ın kullandığı Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 BSA 05 plakalı pikapla çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki hasta Mustafa Büyükar, Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan ile pikaptaki Mehmet Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kara yolunda ilerleyen ambulans, kavşakta karşıya geçmeye çalışan pikapla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burs başvuruları
Ekonomi

Burs başvuruları

Burs başvuruları başladı mı? Üniversiteye bu yıl kayıt olan binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ..
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı