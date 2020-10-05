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Aktüel Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Aktüel

Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:48:02 -
Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ambulansın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alaattin Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, M.B. yönetimindeki 20 GH 183 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Elif Hanım Yıldız'a çarptı.

Yıldız, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

Ambulansta görevli sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldız hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü M.B. ise gözaltına alındı.


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