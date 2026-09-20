Denizli'de 90 firma savunma sanayii ana yüklenicileriyle buluştu, 400 görüşme yapıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğindeki Denizli Savunma Sanayii İl Buluşması'nda, savunma sanayiine tedarikçi olmayı hedefleyen 90 Denizlili firma ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileriyle bir araya geldi; program kapsamında toplam 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katıldığı buluşmada, Denizlili firmaların savunma sanayii tedarik zincirindeki payının artırılmasına yönelik iş birlikleri ile kentte planlanan titanyum karışım ve yarı mamul yatırımı ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, kentin savunma ve havacılık sanayiine yönelmesini uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucu olarak anlattı ve şu değerlendirmede bulundu: "Ben bugünü Denizli sanayisi için bir kırılma anı olarak görüyorum." Kasapoğlu, ana yüklenicilerin Denizli firmalarıyla aynı çatı altında buluşmasının birkaç yıldır adım adım büyütülen çalışmayı yeni bir safhaya taşıdığını, bugün kurulacak temasların önümüzdeki dönemde yeni tedarik ilişkilerine, teknoloji kazanımlarına ve yeni yatırımlara dönüşeceğine inandığını söyledi.

Kasapoğlu: Yüksek teknoloji ürünlerinin payı halen yüzde 0,1

Denizli'nin 2025 yılında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kasapoğlu, kentin önümüzdeki dönemdeki başarısında üretimin niteliği ile teknoloji seviyesinin belirleyici olacağını vurguladı. Kasapoğlu'nun verdiği rakamlara göre orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin ihracattaki payı yüzde 63,5 seviyesine ulaştı; yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise halen yüzde 0,1. DSO Başkanı şöyle devam etti: "Bu oran, daha gidecek yolumuz olduğunu açıkça gösteriyor. Savunma ve havacılık sanayiine bakışımız da buradan doğuyor. Bu sektörün gerektirdiği mühendislik disiplini, kalite anlayışı, izlenebilirlik, sertifikasyon ve üretim kültürü firmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyabilecek nitelikte."

DSO'nun 2023 yılından bu yana kent sanayisinin savunma ve havacılık sanayiindeki konumunu güçlendirmek için sistematik çalışmalar yürüttüğünü belirten Kasapoğlu, TEI ve BAYKAR ile yapılan programlarda Denizlili firmaların üretim kabiliyetlerini doğrudan sektör temsilcilerine aktardığını, görüşmelerin ardından bazı firmaların üretim altyapılarının yerinde incelendiğini söyledi.

Titanyum yatırımında fizibilite çalışmaları sürüyor

Kasapoğlu, DSO koordinasyonunda yürütülen titanyum karışım ve yüksek nitelikli yarı mamullerin üretimine yönelik yatırım girişiminde fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 3 Eylül'de kentin önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla yatırım modelini değerlendirdiklerini, iş dünyasının projeye güçlü bir irade ortaya koyduğunu anlatan Kasapoğlu, program kapsamında yürütülen çalışmaları Görgün'e de sunduklarını belirterek şöyle konuştu: "Farklı açılardan hem Denizli sanayicisini savunma sanayiinin tedarikçisi konumuna getirebilmek hem de Denizli'de bir sanayi yatırımını hayata geçirebilmek adına bir süredir çalışma içindeyiz. Çalışmalarımızı Sayın Başkanımıza ilettik ve olumlu yaklaşım gördük. Bundan sonraki süreçte daha detaylı ve teknik konuları konuşmaya başlayacağız."

Savunma Sanayii Başkanlığının Denizli'de yatırım yapılmasına ve Denizlili üreticilerin savunma sanayiiyle daha fazla ilişki kurmasına olumlu baktığını söyleyen Kasapoğlu, sanayinin zorlu bir dönemden geçtiğini, firmaların rekabet güçlerini koruyabilmeleri için yeni rotalara ve yüksek katma değerli üretim alanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. DSO Başkanı sözlerini "Denizli olarak hazırız, hevesliyiz, kararlıyız. Biz bu işi yaparız" diye tamamladı.

Görgün Denizli için üç çalışma alanı sıraladı

Savunma Sanayii Başkanlığı tanıtım filminin ardından konuşmasını ve vizyon sunumunu yapan Görgün, hızlı üretim yapabilmenin, tedarik zincirlerini güçlendirmenin ve kritik malzemelere erişimin stratejik önem taşıdığını vurguladı. Denizli açısından üç temel çalışma alanı gördüğünü belirten Görgün; savunma sanayii standartlarına hazır olan ya da kısa sürede hazırlanabilecek firmaların ana yüklenicilerle eşleştirilmesi, yüksek potansiyelli işletmelerin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kaynağı ve üretim altyapısı bakımından ileri taşınması ve kentten kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren şirketlerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Görgün, konuşmasını "Gelin, Denizli'yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayiimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirelim. Yapılan görüşmeleri kalıcı ortaklıklara, kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım" çağrısıyla bitirdi.

İkili iş görüşmeleri programın öğleden sonraki bölümünde yapıldı. Buluşmanın ardından Görgün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Mutlu Medikal, Er-Bakır ve Aysan Raf'ın üretim tesislerini ziyaret ederek firmaların üretim altyapıları, kabiliyetleri ve savunma sanayiine yönelik potansiyel iş birliği alanları hakkında bilgi aldı.