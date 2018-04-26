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Denizli'de 80 anaokul öğrencisi yemekten zehirlendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:06
Denizli'de 80 anaokul öğrencisi yemekten zehirlendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'nde bulunan anaokulunda 80 öğrenci ile bir personel, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler ile personel, tedavi altına alındı.

Hastanede öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan, anaokulunda öğle yemeğinin ardından 80 öğrenci ve bir personelin gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:06
  1. Denizli
  2. zehirlenme

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