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Aktüel

Denizli'de 5 gündür kayıp olan genç için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:00:28 -
Denizli'de 5 gündür kayıp olan genç için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 gün önce arkadaşına gitme bahanesiyle evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki İbrahim A, 27 Haziran'da akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Geri dönmeyen oğullarından haber alamayarak endişelenen aile, durumu bugün polise bildirdi.

Polis ekipleri, İbrahim A'nın bulunması için çalışma başlattı.

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