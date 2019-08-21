Denizli'de 3.3'lük deprem! Denizli Armutalanı- Bozkurt'ta saat 15:28'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı​'ndan alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.28'de 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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