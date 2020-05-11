Denizli’de 311 farklı asayiş olayında 163 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 5 bin 548 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanırken, 311 farklı asayiş olayında ise 163 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 5 bin 548 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 30 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı kamyon, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı televizyon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 311 farklı asayiş olayında ise 163 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 9’unun tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.