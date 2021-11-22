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Yerel Denizli'de 13 sikke, 59 tarihi eser ele geçirildi
Yerel

Denizli'de 13 sikke, 59 tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:44:00 -
Denizli'de 13 sikke, 59 tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü B.C. gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş halde Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje, 2 büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

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