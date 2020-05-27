Denizli yollarında çiçekler açacak

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına hız veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası ana yollarda bulunan refüj ve yol kenarlarını da çiçeklendiriyor.

Denizli’de yaz mevsimine girilmesiyle birlikte kentin dört bir tarafını çiçeklerle donatılmaya başlandı. İlk etapta şehirlerarası ana yollarda bulunan refüj ve yol kenarlarını çiçeklendirmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ana yolların ardından park, yeşil alan ve diğer tesislerde ekim çalışması yapacak. Kadife, begonya ve alternatera ile buluşan alanlar çiçeklerin açmasının ardından izlenmesi doyulmaz manzaralar oluşturmayı hedefliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte park ve mesire alanlarında vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda dinlenmeleri için de çalışmalarına hız veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakım ve temizliklerini yapıyor. Çimleri biçen ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bakım çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor.