Denizli yarın okullar tatil mi? Denizli hangi ilçelerde okullar tatil 3 Mart valilik açıklama
Denizli hangi ilçeler okullar tatil? Denizli’de etkili kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime hangi ilçelerde ara verileceği merak ediliyor. Peki, Denizli’de okullar tatil oldu mu?
Denizli’de etkili kar yağışı sebebiyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Denizli’nin hangi ilçelerinde okullar tatil?
Denizli yarın okullar tatil mi? Denizli hangi ilçelerde okullar tatil 3 Mart valilik açıklama
Denizli'de kar yağışı etkili oluyor. Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 03.03.2022 Perşembe günü 1 gün süreyle; tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edilmesine, engelli hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personellerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.