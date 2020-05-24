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Aktüel

Denizli Valisi Karahan, görev başındaki çalışanlara bayram ziyaretlerinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:11:36 -
Denizli Valisi Karahan, görev başındaki çalışanlara bayram ziyaretlerinde bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında halkın güven ve huzuru için görevlerinin başında bulunan kamu personelini bayram dolayısıyla ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Karahan, burada görev yapan personellerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Karahan, halkın güven ve huzuru için görevlerinin başında bulunan emniyet mensupları ile bayramlaştı.

Çevik Kuvvet ziyaretinin ardından Ankara yolu girişinde bulunan güvenlik noktasına giden Karahan, burada da görevli personel ile bir müddet sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde görevli personele tatlı ikramında da bulunan Karahan, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden vatandaşın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalıştığını belirterek "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sardığı şu günlerde ayrı bir sorumlulukla ve fedakarlıkla bu onurlu görevi yerine getiriyorsunuz. Devletimizin, milletimizin huzur ve güvenliği için emek veriyorsunuz. Yapmış olduğunuz hizmetler nedeniyle sizlere minnettarız." dedi.

Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz de hazır bulundu.

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