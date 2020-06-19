  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Denizli Valisi Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyelerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:19:40 -
Denizli Valisi Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyelerini kabul etti

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Dernek başkanı Sever, ziyarette Vali Atik'e "61" numaralı ve üzerinde "Ali Fuat Atik" yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Vali Atik, ziyaretle ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, "Denizli Valisi olarak elbette ki Denizlispor taraftarıyım. Hafta sonu oynanacak müsabakada rakibimiz olan Beşiktaş camiasına başarılar diliyorum. Denizli olarak misafirperverliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı