Denizli OSB ’Yeşil Sanayi’ için toplandı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün düzenlenmiş olan “Yeşil Sanayi Destek Programı" bilgilendirme toplantısı, Denizli OSB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin başvurabileceği destek üst limiti 14 milyon TL olan "Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” ve destek üst limiti 4 milyon TL olan "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” çağrıları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi projesi ile yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıkların artırılması, enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım imkanları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantı sonunda açıklama yapan Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan çağrıların sanayicilerimize duyurulması ve firmalarımızın bu çağrılardan yararlanması amacıyla bir toplantı organize ettik. Bölgemiz firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Katılan herkese çok Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim” dedi.