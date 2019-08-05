Denizli Honaz 110 konut ne aşamada acaba?

TOKİ Denizli Honaz 110 konutları ne zaman teslim edilecek? Denizli Honaz 110 konut son durum ne? Hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Denizli Honaz 110 konutlarına teslim tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Denizli Honaz 110 konut son durum ne? 50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır. Gelişmeleri www.toki.gov.tr adresinden, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’nin Honaz İlçesi’nde inşa edilecek 110 konutun ihalesi yapıldı. 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. Yükseklikleri zemin+3 olan projedeki konutların 30’u 2+1 ve 80’i ise 3+1 planında inşa edilecek. Tasarımda geleneksel ve modern mimari sentezlendi. Cephelerde estetik ve zengin görünüm açısından zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif pencereler, söveler ve kat silmeleri kullanıldı. Yatay mimari konseptli projede, yerleşim alanı dükkânları, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.