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Denizli Büyükşehir Belediyesinden 60 yeni ulaşım hattı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için toplu taşımada dönüşüm başlattı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:50
Denizli Büyükşehir Belediyesinden 60 yeni ulaşım hattı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için toplu taşımada dönüşüm başlattı. Belediye, birçok hatta yeni düzenleme ve uygulama getiriyor. 6 ayrı bölgede 60 dolayında otobüs hattını devreye sokacak.


Denizli’de ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan yerleşim bölgesi ve nüfus yoğunluklarını da göz önüne alarak şehir içi toplu taşımada yeni bir dönüşüm başlatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent merkezinde hizmet veren belediye otobüs hat ve saatlerinde yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Yeni yapılan düzenlemeler ile birlikte kent merkezinde 6 ayrı bölgede 36 ana hat oluşturuluyor. Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için oluşturulan yeni güzergahlarla birlikte 60 dolayında hatta 230 otobüs hizmet verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi birçok hatta yeni düzenleme getirirken, herhangi bir ücret artışı yapmadan vatandaşların hızlı ve ekonomik seyahatini ön planda tutuyor.



“Bazı hatlar birleştirilecek”


Yeni hat ve düzenlemelerle vatandaşlara otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, verimsiz hatları aldığı tedbirlerle daha kullanışlı hale getiriyor. Yeni hatlarla vatandaşların istedikleri yere, aktarma yapmadan ulaşması için de düzenleme yapan Büyükşehir, ‘uzun zaman, çok manevra’ gibi olumsuzlukların da önüne geçiyor. Bazı hatları birleştirerek zamandan da tasarruf sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca otobüs geçmeyen bazı bölgelere de yeni hat açıyor.



“Hatlar kısa bir süre sonra hizmete girecek”


Otobüs ücretlerinde herhangi bir artışa gitmeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ile hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de vatandaşların daha ekonomik seyahat etmesini amaçlıyor. Otobüs kullanması halinde 4 kişilik bir ailenin ulaşıma harcadığı paradan 100 TL tasarruf edebileceği ifade edilirken, ayrıca 1 saat içinde yapılacak aktarmaların da ücretsiz olmaya devam edeceği belirtiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde yeni hatları duyurmaya başlayacak.



“Öncelik daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin sürdürülebilir bir trafik ağına kavuşması için çok büyük yatırımlara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda köprülü kavşaklar, yeni çevre yolları, üst geçitler, otoparklar, Trafik Yönetim Sistemi gibi sayısız yatırımı Denizli’ye kazandırdıklarını anlatan Başkan Zolan, artan yerleşim bölgesi ve nüfus yoğunluklarını da dikkate alarak otobüs hatlarında da yeni düzenlemeye gittiklerini söyledi.


Öncelikli hedeflerinin hemşehrilerinin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İnşallah yeni düzenleme ve hatlarımızla Denizlimize güzellikler katmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:50
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