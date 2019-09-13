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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde aşure hayrı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında gerçekleştirdiği aşure hayrı geleneğini bu yılda devam ettirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:56
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde aşure hayrı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında gerçekleştirdiği aşure hayrı geleneğini bu yılda devam ettirdi. Aşurenin çok farklı şeylerin bir araya geldiğinde güzelliklerin ortaya çıkabileceğini gösteren bir lezzet olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Aşure, kardeşliktir, sevgidir, birlik ve beraberliktir" dedi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure hayrı geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Bayramyeri Meydanı’nda düzenlenen aşure hayrına, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Denizlili aşure hayrında buluştu. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir kez daha Muharrem ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



“Allah’ım bize böyle bir güzelliği lütfetmiş”


Aşurenin Muharrem ayının güzelliği ve geçmişten bugüne kadar gelen bir değer olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti:


"Muharrem ayında hemen hemen her evde aşure yapılır ve dağıtılır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure hayrımızı yapmak için buradayız. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var, çok teşekkür ediyorum. Aşure kardeşliktir, sevgidir, birlik ve beraberliktir. Aslında aşure, çok farklı şeyler bir araya geldiğinde güzelliklerin ortaya çıkabileceğini gösteren bir lezzettir. Allah’ım bize böyle bir güzelliği lütfetmiş. Biz de bugüne kadar gelen bu değerleri geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızla gönül gönüle bu değerimizi yaşayarak kardeşlik ufkunu en geniş şekilde oluşturuyoruz."



“Bu güzellikleri yaşatmalıyız”


Herkesin farklı düşünceleri olabileceğini, ancak aynı aşureye katılan malzemeler gibi bir yere gelindiğinde güzel tatların ortaya çıkabileceğini, bu nedenle aşureyi çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu değerlerimizi zayıflatmadan geleceğe taşımak gerekiyor. Çok şükür bugüne kadar yaptık yapmaya da devam edeceğiz" dedi.


Muharrem ayının hicri yılbaşı olduğuna dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Bu güzellikleri yaşatmak için elbirliği ile yürümemiz, koşmamız gerekiyor. Muharrem ayı dendiğinde, aşure dendiğinde bu değerlerimizi hatırlamamız gerekiyor. Ben tüm Denizlili kardeşlerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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