Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur için 24 saat nöbette

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için gerekli bayram tedbirlerini aldı. Büyükşehir ekipleri başta İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere, birçok birimde vatandaşların huzuru için 24 saat nöbette olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturularak Kurban Bayramı tedbirlerini aldı. Vatandaşların acil ihtiyaçları anında karşılanacağı belirtildi. Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problem için "Alo 153" telefon hattından ulaşabileceği öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ’nin "185 Çağrı Merkezi" tatil boyunca hizmet vereceği açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için belediye otobüslerinin bayramın ilk 2 günü ücretsiz olacağı belirtti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda da çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde bulunan mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapılarak, Kurban Bayramı’nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi.