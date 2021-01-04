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Aktüel Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atıktan elektrik üreten ikinci tesisini devreye aldı
Aktüel

Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atıktan elektrik üreten ikinci tesisini devreye aldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:27:06 -
Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atıktan elektrik üreten ikinci tesisini devreye aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde üretilen elektrikle ayda 3 bin 500 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde, atıklardan sağlanan metan gazından elektrik enerjisi ürettiklerini, benzer bir yatırımın da Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde faaliyete geçirildiği belirtildi.

Tesiste elektrik enerjisi üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burada, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden farklı olarak atıklardan metan gazının depolanması için 3 bin 500 metreküplük çift katlı gaz balonu yerleştirildi. Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde bugüne kadar 80 bin ton evsel atık depolandı. Depolanan evsel atıklardan oluşan metan gazından elektrik üretimine başlandı. Tesiste günlük 1200 kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen bu enerji ile aylık ortalama 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla örnek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde vahşi depolamaya son vermek için 2018'de Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisini hizmete aldıklarını hatırlatan Zolan, "5 ilçemizde daha çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olan vahşi depolamaya son vermek için hizmete aldığımız Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisimizde bugün elektrik enerjisi üretiliyor. Bu yatırım bizim için büyük bir mutluluk. Hem çevre ve insan sağlığı hem de enerjide dışa bağımlı olan ülke ekonomimiz açısından önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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