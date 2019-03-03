0553 313 94 23

Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı geçti

Türkiye Basketbol 2.

03 Mart 2019 Pazar 13:58
Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı geçti

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi sahasında ağırladığı İzmir ekibi Bornova Bossan’ı 69-42 yendi.


Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 19. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, PAÜ Spor Yerleşkesi’nde İzmir temsilcisi Bornova Bossan’ı ağırladı. Denizli Basket kendi sahasında Bornova Bossan’ı 69-42 mağlup etti. Denizli Basket, bu sonuçla galibiyet sayısını 17’ye çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.


Karşılaşmaya ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket iyi başladı. Taraftar desteğini maçın ilk dakikası itibariyle arkasına alan Denizli Basket, 1. Periyotta 25 sayı atarken potasında 10 sayı gördü: 25-10


Ev sahibi Denizli Basket ikinci 10 dakika başladığında da etkili olan taraf oldu. Ürettiği 18 sayı ile skoru 43-16’ya getiren ev sahibi, bu süre de potasında 6 sayı görürken, ilk devre 43-16 skoruyla Denizli Basket üstünlüğü ile sona erdi.



Ateşdağlı oyuncularını tebrik etti


3. periyotta da etkili olan ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ardı ardına attığı sayılarla skoru 62-28’e getirdi.


Maçın son 10 dakikasında da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Denizli Basket, maçı 69-42 kazandı. Bu galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket galibiyet serisini 17’ye çıkardı.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, maç sonu oyuncularını tebrik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları işitme kaybına neden olabilir
    1. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    2. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    3. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    4. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    5. Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den ayrıldı
    7. Ankara'da kıraathaneye pompalı tüfek..
    8. BB Erzurumspor-Galatasaray maçının..
    9. Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu
    10. Kayseri şehidini uğurladı
    11. Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli..
    12. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve..
    13. Ford Trucks, global büyümesini..
    14. Nadir insanlardan ve ailelerinden..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Burhaniye’de 23 yıllık başkan yeniden..
    17. Evlilik okulu projesi ile 26 bin 874..
    18. Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan..
    19. Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı..
    20. Aydın'da düzensiz göçmen..
    21. "Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne..
    22. Hatay Devleti’nin tek Cumhurbaşkanı..
    23. Çivril’de polisten huzur ve asayiş..
    24. Aranan kişilere yönelik sıfırın..
    25. Türklerin Anadolu’yu alırken denize..
    26. Odunpazarı Belediyesi metruk binalarda..
    27. Hulusi Akar ve Yaşar Güler'den 37 yıl..
    28. Şanlıurfa’da konservatuar şube..
    29. ‘Türkiye’ye destek’ İtalyanları böldü
    30. Beyoğlu’ndaki yangın faciasında..
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var