Denizli AGD'nin standına büyük ilgi

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi (AGD) Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanlığı, Yeni Eğitim Öğretim Yılının başlayacak olmasıyla birlikte Derneğin çalışmalarını, faaliyetlerini ve yayın organlarını tanıtmak amacıyla, Denizli’nin en işlek caddelerinden biri olan Candoğan Parkı önüne stant açtı.

Stantta İlahiyatçı Yazar Mahmut Toptaş Hoca’nın Kur’an-ı Kerim Meali, Anadolu Gençlik ve Genç İstikbal dergileri özellikle gençlerle ve Denizli halkıyla buluşturuldu.

SALİH NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Stantta bir açıklama yapan Denizli AGD Tanıtım Ve Medya Komisyon Başkanı Ekrem Çetin, "Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun diyoruz. Anadolu Gençlik olarak, “Salih nesiller şuurlu öğretmenler ve Anadolu Gençlik elinde yetişir” düsturuyla önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla toplumumuzu ihya ve inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Okumayan, düşünmeyen, akletmeyen, derinleşmeyen bir topluluğun, yeni bir dünya inşa etmesi mümkün değildir." ifadelerinde bulundu.

MİLLİ VE YERLİ YAYIN ORGANLARI DESTEKLENMELİDİR

Milli ve yerli yayın organlarının desteklenmesi gerektiğini belirten Çetin, "Bizler, 10 yıl sonrasını düşünerek bir fidan dikme, 100 yıl sonrasını düşünerek bir insan yetiştirme derdindeğiz. Okuyan bir neslin habercisi olarak, Milli ve yerli yayın organlarımızı gençliğimizle ve halkımızla sürekli buluşturmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik ve Genç İstikbal dergilerimiz, evlerimizin, ülkemizin, gençliğimizin sigortası gibi yayın yaparak her zaman uyarıcı ve hakkı tavsiye edici yayınlarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle bizler diyoruz ki Milli ve yerli olan kökü dışarıda olmayan müsbet yayın organları desteklenmelidir." dedi.