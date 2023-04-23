  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Elon Musk’a pahalıya patlayan denemeler! 1 gün içinde serveti eridi

Ülkenin 350 ton altını yurt dışından nasıl getirildi? Berat Albayrak ayrıntısı dikkat çekti

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

HDP-PKK'ya dil uzatamayan sözde gazeteciler HÜDA PAR'ı hedef aldı

Katar kararı duyurdu: Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etti! Her geçen gün Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...

Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha
Ekonomi Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor
Ekonomi

Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-23 13:35:00 -
Denizlerde balık sayısı yapay yuvalarla artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay resif projeleri kapsamında denizlerde oluşturduğu yapay yuvalarla balık sayısının artışına katkı sağladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, sucul biyoçeşitliliğin korunması, geliştirilmesi, bozulan ekosistemlerin restorasyonu ve sürdürülebilir su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla yapay yuvalar olarak bilinen yapay resif uygulamalarını hayata geçirdi.

Çalışmalar kapsamında "Yapay Resif Uygulamalarını Projelendirme Kılavuzu" ile tüm kıyıları kapsayan "Ulusal Yapay Resif Master Planı" hazırlandı. Bu çerçevede, deneysel çalışmalar da dahil olmak üzere, 75 yapay resif projesi uygulandı.

Projeler kapsamında üst üste beton bloklar konularak hazırlanan yapay yuvalar sayesinde balıklar ağlardan kurtularak saklanabiliyor. Projelerin uygulandığı bölgelerde balık sayısında artış görüldü. Bu artış, balıkçıların daha fazla avlanmalarına da imkan tanıdı.

YAPAY RESİF PROJELERİ 2009'DA BAŞLADI

Bakanlık tarafından, Edremit Körfezi'nde, 2009-2012 yıllarında, 7 bölgede 6 bin 120 beton yapay resif ve 250 anti-trol bloğu kullanılarak, "Su Ürünleri Kaynaklarının Yapay Resifler İle Korunması ve Geliştirilmesi Edremit Körfezi Pilot Projesi" uygulamaya konuldu.

Sonraki dönemde, 2013-2017 yıllarında, "Yapay Resifleri İzleme Projesi" yürütülerek tüm yönleriyle etkili bir izleme yapıldı. İzleme sonunda resif bölgesinde sucul biyoçeşitlilikte, balık yumurtalarında, larvalarında ve balık çeşitliliği ve sayısında tür ve ağırlık bakımından artış olduğu sonucuna ulaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonra ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 2019'da "İstanbul Yapay Resif Projesi", 2021'de Balıkesir'de Burhaniye Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde "Burhaniye Yapay Resif Projesi", 2022'de Mersin'de "Erdemli Yapay Resif Projesi" ve Adana'da "Karataş Yapay Resif Projesi" tamamlanarak izleme aşamasına geçildi.

 

Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu
Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Yerel

Balıkesir'de çıkan yangın korkuttu

Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı
Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı

Medya

Taşgetiren, her "Hıyarım var" diyene tuz alıp koşuyor! Buna da balıklama atladı

BM açıkladı: Çin'i geçip en kalabalık ülke olacaklar
BM açıkladı: Çin'i geçip en kalabalık ülke olacaklar

Dünya

BM açıkladı: Çin'i geçip en kalabalık ülke olacaklar

Av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü, ancak fiyatlar artmadı
Av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü, ancak fiyatlar artmadı

Ekonomi

Av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü, ancak fiyatlar artmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23