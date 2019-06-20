Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ismi Galatasaray ile anılan takımın 10 numarası Deniz Türüç’le ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Karaman, "Deniz Türüç mental açıdan Kayserispor’a hizmetini doldurmuş bir oyuncu. Kendisiyle daha geçen konuştuk. Hedefinde büyük takımlara transfer olmak var. Anadolu takımlarında oynayıp milli takımlara gitmekle, büyük takımlardan gitmek arasında büyük bir fark var” yorumunu yaptı.



"Deniz’in transferi kulübü rahatlatır"



“Deniz, büyük takımdan gittiğinde, daha fazla milli takımda formayı alabileceğini düşünüyor. Anadolu kulüpleri her sene bir futbolcu satmak zorunda. Deniz’in transferi ekonomik olarak kulübü de rahatlatır”