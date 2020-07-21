Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 48 tesiste bir yılda üretilen 6 bin 700 ton alabalık yurt içi ve yurt dışındaki sofraları lezzetlendiriyor.

Kahramanmaraş Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Aras, AA muhabirine, kentte 42 yıldır alabalık üretiminin yapıldığını belirtti.

Bölgedeki 48 tesiste yıllık ortalama alabalık üretiminin 6 bin 700 ton olduğunu ifade eden Aras, bunun yaklaşık 3 bin 800 tonunun ihraç edildiğini dile getirdi.

Aras, Kahramanmaraş'ın alabalık üretiminde üst sıralarda olduğunu aktararak, "Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılıyor. Bu ihracattan da yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde ediliyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sarı ise ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte her yıl balık üreticiliğinin gelişim gösterdiğini, kaynak sularının çok olmasının da insanları bu sektöre teşvik ettiğini anlatan Sarı, "Azımsanmayacak bir üretim rakamımız var. Denizi bulunan birçok kentin önündeyiz. Bunun nedeni de barajların sayısının fazla olması ve balığın gelirinin iyi olmasıdır. Fiyatlar sezona göre değişse de şu anda kilosu ortalama 24 liradan satışa sunuluyor ve birçok balıktan uygun." dedi.