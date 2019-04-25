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Denizi kirleten motor yata 17 bin 450 lira ceza

Marmaris’te, denizi kirleten motor yata 17 bin 450 lira para cezası kesildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
Denizi kirleten motor yata 17 bin 450 lira ceza

Marmaris’te, denizi kirleten motor yata 17 bin 450 lira para cezası kesildi.


Marmaris’in gözde turizm noktalarından biri olan Selimiye Mahallesi’nde denizi kirletme olayı yaşandı. 24 Nisan Çarşamba günü Muğla Acil Çağrı Merkezi’ne, Marmaris’in Selimiye Mahallesi’nde demirli bir motor yatın denizi kirlettiği ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendirmek için, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden SG Bolu personeli yaptığı incelemede, Fransız bayraklı motor yattan kaynaklanan yağ, yakıt türevi maddenin denize sızdığı tespit edildi. Bu kapsamda özel motor yatın donatına, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 17 bin 450 lira idari para cezası uygulandı, ayrıca, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesi(Çevreyi Kasten/Taksirle Kirletmek) gereği Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yetkilerden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri çevrenin korunması için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
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