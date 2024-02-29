Denize o tarihte inecek! Çin yine sahnede: Bir ilki yaşayacak! Söylentiler sonrası açıklamalar peş peşe geldi

Ocak ayında ilk seferine çıkan Adora Magic’in kardeşi, 2026’da suya inecek. Çin’de yapımı devam eden ikinci büyük cruise gemisinin 2026 yılı sonunda ilk yolculuğuna çıkacağı tahmin ediliyor. Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi’ne ait Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa tarafından üretilen yolcu gemisi, 2026 yılının Mart ayında rıhtımdan ayrılacak ve haziranda da deneme seferlerine başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni gemi, Adora Magic City’den daha yüksek bir teknolojiyle üretilecek, böylece yapım süresi yüzde 20 oranında daha az zaman alacak. İsmi henüz belirlenmeyen gemi 142 bin ton toplam tonaja, 341 metre toplam uzunluğa, 37,2 metre genişliğe ve 2 bin 144 kabine sahip olacak.

Yeni gemi, Çin’in ilk cruise gemisi Adora Magic City’e göre daha uzun ve daha fazla yolcu kabinine sahip olacak. Adora Magic City bu yılın Ocak ayında 7 gün 6 gecelik bir yolculukla 1.119 deniz mili kat ederek ilk ticari seferini tamamlamış ve büyük ilgi görmüştü.