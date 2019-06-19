Denize komşu millet bahçesi geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin denize kıyısı olacağını açıkladı.19 Haziran 2019 Çarşamba 11:14
Atatürk Havalimanı’nda tüm İstanbul’a hizmet edecek bir millet bahçesi yapacaklarını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İlk etabına bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediğimiz millet bahçemizde toplamda 14 milyon metrekare alanda bahçeler ve kıraathaneler, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak. Buranın denize kıyısı olacak. Burası İstanbul’un yeşil koridoru olacak. İçinde hiçbir rant projesi olmayacak” açıklamalarında bulundu.
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