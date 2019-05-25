Denize giren Alman turist boğularak can verdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 67 yaşındaki bir Alman turist, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Antalya Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan 67 yaşındaki Alman turist Klaus Volker Hackenberger, konakladığı otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hackenberger, otel görevlileri ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Alman turist tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alman turist Hackenberger'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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