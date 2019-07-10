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Denize bu kez temizlik için daldılar

Bartın’da ‘Sıfır Atık Mavi’ projesi kapsamında dalgıçlar denizden elektrik süpürgesi hortumu, şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, otomobil lastiği gibi atıklar çıkardı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22
Denize bu kez temizlik için daldılar

Bartın’da ‘Sıfır Atık Mavi’ projesi kapsamında dalgıçlar denizden elektrik süpürgesi hortumu, şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, otomobil lastiği gibi atıklar çıkardı.


Bartın’da ‘Sıfır Atık Mavi’ projesi kapsamında deniz ve sahil temizliği yapıldı. Amasra’da gerçekleştirilen etkinliğe Bartın Valisi Sinan Güner, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan ve protokol üyeleri katıldı.


Bartın Valisi Sinan Güner’in de eline çöp poşeti alıp sahilde temizlik yaptığı etkinlikte Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları da limanda deniz dibini temizledi. Dalgıçlar denizden elektrik süpürgesi hortumu, şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, otomobil lastiği gibi atıklar çıkardı. Bir süre sergilenen atıklar daha sonra çöp kamyonuna yüklendi.


Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, Sıfır Atık projesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Sularımızı temiz tutmamız, çevremizi temiz tutmamız modern çağın bir gereği halinde. Biz bunu desteklemek ve farkındalığı artırmak için buradayız. Bu bir yarım saatlik, bir saatlik faaliyet değildir. Bir hayat tarzıdır. İnsanın aldığı eğitim, aile kültürü, ailesinden aldığı eğitim, çevresinden gördüğü, benimsediği hayat tarzı olarak var olmalıdır. Özellikle bunu çocuklarımıza, gençlerimize, yeni öğretim yılında anlatmaya devam edeceğiz” dedi.


Çöp ifadesine de karşı olduklarını kaydeden Vali Güner, “İnsan elindeki bir kağıt parçasını, sıfır atık projesiyle hiç bir şeyin çöp olmadığını, değersiz olmadığını, hiçbir şeyin atılmayacağını, her şeyin tekrar kullanılabileceğini, ekonomiye, çevreye, enerji üretimine katkı sağlayacağını vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle kelimelerimizi de özenle seçmemiz lazım. Herkes kendi bulunduğu yerde, bulunduğu alanda, kendi çevre ve yaş grubunda gerektiği hassasiyeti göstermeli” diye konuştu.


Vali Güner ayrıca ‘Sıfır Atık Mavi’ projesini destekleyeceğini ve projeye katkı sağlamak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını taahhüt etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22
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