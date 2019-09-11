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Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kamyonun denize atık boşaltması tepkiye neden oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:46
Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kamyonun denize atık boşaltması tepkiye neden oldu. Olay anı vatandaşlar tarafından görüntülenirken kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.


İddiaya göre, Kurucaşile ilçesine gelen 61 K 22316 plakalı hamsi yemi taşıma kamyonu yükünü boşalttıktan sonra depoyu kimyasallarla temizledi. Kamyon şoförü temizliğin ardından atık suyu liman bölgesinden denize akıtmaya başladı. Şoförün atık suyu boşaltma anı limandaki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Vatandaşlar ayrıca kamyon şoförüne tepki gösterdi. Olay yerine çağrışan polis ekipleri tarafından kamyon şoförüne idari para cezası uygulanırken, ayrıca Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce denizi kirlettiği için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:46
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