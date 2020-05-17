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Denizdeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu açıklandı

Mersin’de bazı bölgelerde denizdeki renk değişiminin, mevsimsel gelişmelere bağlı olarak polen tozu kaynaklı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:36:26 -
Denizdeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu açıklandı

Mersin’de bazı bölgelerde denizdeki renk değişiminin, mevsimsel gelişmelere bağlı olarak polen tozu kaynaklı olduğu bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’dan yapılan açıklamada, birkaç gündür Mezitli ilçesi sahillerinde denizde görülen renk değişiminin merak konusu olduğu, deniz yüzeyinde oluşan sarı rengin kirlilik olabileceği yönünde endişeler yaşandığı belirtildi.


İlkbahar ve sonbahar aylarında, mevsim başlangıçlarında, sıcaklıkta yaşanan değişimler nedeniyle her yıl denizlerde bu gibi durumların yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Ancak bu durum kirlilikten kaynaklanmamakta olup, deniz ve kara kaynaklı doğal mevsimsel gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Alglerin artışı, polen tozları ve yosunlardan kaynaklı biyolojik etkiler, denizde akıntı ve dalgaların etkisiyle sahillerimizde birikerek, renk değişikliğine neden olmaktadır" denildi.


Birkaç gün önce hava sıcaklığında 8-10 derecelik ani yükselme yaşandığına da vurgu yapılan açıklamada, "Bu durum gerek karada, gerek denizde bazı biyolojik olayların gelişmesine, denizlerde dip akıntılarının artmasına paralel olarak çoğalan besinler sonucu yosun ve alglerin artışına, karada ise polenlerin yoğun olarak tozlaşmasına neden olmuştur. Sahillerimizde yaşanan bu durum, önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi, özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs Akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

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