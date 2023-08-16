Denizde kaybolan öğretmen Halil Arıcı’dan acı haber...

Samsun’da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 24 yaşındaki öğretmen, 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kurbağa adamlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline yüzmek için giden Halil Arıcı bir süre sonra akıntıya kapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı.

2 saat süren arama neticesinde genç öğretmen kurbağa adamlar tarafından bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

HATAY’A ATANMIŞTI

Öte yandan denizde boğulan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi.

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