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Yerel

Denizde hareketsiz şekilde görüldü! İstanbul'da ekipler harekete geçti

İstanbul Bakırköy sahilinde yürüyen vatandaşlar tarafından denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişi görüldü. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle denizden çıkarılan ceset Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:29:00 -
Denizde hareketsiz şekilde görüldü! İstanbul'da ekipler harekete geçti

İstanbul Bakırköy sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerince denizden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı.

Bakırköy sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimliği tespit edildi

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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