Denizde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bitez Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı. İlçede denizde bir erkek cesedinin bulunduğu ifade edildi.

Sahilden 30 metre açıkta plaj şamandıraları yakınında hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar su sporları işletmesine ait botla bölgeye ulaştı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri, bot ile kıyaya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin kimliğinin henüz belirlenemediği ifade edilirken, ceset savcı ve polisin incelemesinden sonra otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Su sporlarında kaptanlık yapan Umut Tipi, gazetecilere açıklamada bulundu.

Tipi, denizdekilerden birnin el sallayıp 'biri boğuluyor' diye seslendiğini, bunun üzerine bota atlayıp gittiğini, suyun içinden çıkardıklarını, ama buldukları kişinin nabzının atmadığını, karaya getirdiklerini söyledi.