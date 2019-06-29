Denizde ayağı yaralanan vatandaşa itfaiye ilk yardım yaptı Burhaniye ilçesinde, itfaiye ekibi, denizde ayağı yaralanan Mustafa Eymen’e ilk yardım yaptı.

Burhaniye ilçesinde, itfaiye ekibi, denizde ayağı yaralanan Mustafa Eymen’e ilk yardım yaptı. Eymen, ilk yardımın arndından tedavisinin yapılması için hastaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevleri Mahallesi plajında denize giren Mustafa Eymen’in ayağına taş battı. Ayağı kanlar içinde kalan Eymen’eplajda görevli itfaiye cankurtaran ekibi ilk yardım yaptı. Mustafa Eymen, daha sonra Burhaniye Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

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