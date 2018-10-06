THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Denizde 8 saat kalan alkollü genci balıkçılar kurtardı

Antalya'da, iki arkadaşıyla dün gece Konyaaltı sahilinde alkol aldıktan sonra denize giren Fırat R.B., bilincini kaybedince 8 saat süreyle suda kaldı. Suda sırt üstü yatarak yüzeyde kaldığını söyleyen Fırat R.B.'yi balıkçılar kurtardı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:47
Denizde 8 saat kalan alkollü genci balıkçılar kurtardı

Antalya'da Konyaaltı sahiline dün akşam saatlerinde gelen Fırat R.B.(16), aynı yaştaki iki arkadaşıyla iddiaya göre evde yaptıkları votkayı içti. Aşırı derece alkol alan Fırat R.B., saat 23.00 sıralarında denize girerken arkadaşları sahilden ayrıldı. 7 yıl yüzme eğitimi aldığı belirtilen Fırat R.B., uzun süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Bilincini kaybettiği için bir türlü kıyıya doğru yüzemeyen Fırat R.B., sırt üstü yatarak su yüzeyinde kaldı.

Balıkçılar tarafından saat 07.00 sıralarında sudan çıkarılan Fırat R.B., Konyaaltı sahiline getirildi. Sahil Antalya Yaşam Park güvenlik görevlileri, Fırat R.B. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fırat R.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Uzun süre suda kaldığı için yorulan Fırat R.B.'ye su, çay ve yiyecek verildi.

Polise ifade veren Fırat R.B. arkadaşları Yusuf' ve İbrahim'le sahilde alkol aldıklarını, yüzmek için denize girdiğini, arkadaşlarının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine deniz polisi sahilde ve deniz yüzeyinde arama yaptı. Ekipler bir süre sonra Fırat R.B.'nin arkadaşlarının evde olduğu bilgisine ulaştı.

Denize açıldıktan bir süre sonra bilincini kaybettiğini, suda sırt üstü yattığını ve uyuduğunu anlatan Fırat R.B., "Rüyamda denizde boğulduğumu görüyordum ki aniden uyandım. Gözümü açtığımda üzerimde elbiselerim vardı. Başımı az kaldırınca sahilden çok uzakta olduğumu gördüm. Suda uzun süre kaldığım için üşümüşüm. Ancak elbiselerimin şişmesi beni kurtarmış. Denizin üstünde uyumuşum. Uzun süre profesyonel yüzme eğitimi aldım. Yanımdan geçen balıkçı teknesinden yardım istedim. Beni tekneye alıp sahile çıkardılar" dedi. Fırat R.B. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:47
  1. Antalya
  2. Konyaaltı
  3. Denizde 8 saat kaldı
  4. balıkçılar kurtardı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli adamı otobüse almamıştı... Kovuldu!
    1. Engelli adamı otobüse almamıştı.....
    2. 1.5 kilo kaçak külçe altın yakalandı
    3. Saadet Partisi yerel seçim kararını..
    4. İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis..
    5. Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    6. Terör örgütü DEAŞ köyü hedef aldı! Çok..
    7. Gençlik nereye gidiyor? İnternetten..
    8. Hapşırmayı engellemeyin
    9. 2019’da emekliye ne kadar zam?
    10. ‘Bedelli’de ilk tezkereler verildi
    11. Esma Esed hastalığı neydi?
    12. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    13. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    14. Mehmet Özhaseki Akit’e konuştu: Yüzü..
    15. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    16. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    17. Dilencilik yapan çocukları kurtarmak..
    18. Doğum parası nereden ve nasıl alınır
    19. 7,5 şiddetindeki depremde korkunç..
    20. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti