Denizcilikte normalleşme dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, birçok ülke gibi Türkiye'nin de salgından etkilendiğini, bu süreçte erken alınan önlemler ve başarıyla yönetilen süreç sonrasında salgının bertaraf edilmeye başlandığını hatırlattı.

Alınan önlemlerin denizcilik sektöründe de uygulanmasıyla kontrollü yaşam düzeyine geçildiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilik sektöründe de yeni kararlar aldık. Kovid-19 salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme süreci hayata geçirildi. Bu kapsamda turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan sağlık ve güven unsurunu ihmal etmeden yolcu taşımacılık sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak sosyal izolasyonu sağlayacak tedbirler artık hayatımızda."

"Olta balıkçılığı ve gezinti gemileri de faaliyetlerine başlayacak"

Karaismailoğlu, normalleşme kapsamında turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri, gezinti cinsi gemiler ve yolcu gemilerinin de faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verdiklerini açıkladı.

Gemiadamları sınavlarının da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar başlatılacağını belirten Karaismailoğlu, Gemiadamı Yetiştirme Kursları ve diğer eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim kurumlarına ilişkin yapacağı düzenlemelere göre faaliyetlerine başlayacağını, amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitim ve sınavlarının da aynı şekilde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, ''Ege Adaları ile Türkiye limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin seferlerinin de başlatılmasını kararlaştırdık. Ayrıca salgın sürecinde kaldırılan Türkiye limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimleri uygulamasını tekrar başlatıyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazına giriş-çıkış yapacak 20 metre altı teknelerin raporlama yapmaları zorunluluğunu da kaldırıyoruz. Söz konusu normalleşme tedbirlerini de ikinci bir karara kadar uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör için tüm imkanlar seferber edilecek"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre vermiş olduğu öneme binaen denizcilik alanında yeni ufuklar açacak yatırımların Bakanlık tarafından hayata geçirilmesine devam edileceğini bildirdi.

Salgın sürecinde tüm sektörler gibi denizcilik sektörünün de faaliyetlerinin sekteye uğramasından büyük üzüntü duyduklarına işaret eden Karaismailoğlu, kontrollü hayata geçişle denizcilik sektörünün de önümüzdeki günlerde hak ettiği ivmeyi kazanması için tüm imkanları seferber ederek, kesintisiz bir çalışma programıyla gece gündüz mesai harcayacaklarını kaydetti.