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Denizcilik sektörününbüyüklüğü 18 milyar doları aştı

Yeşil Liman Sertifika Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, denizcilik sektörünün daha da gelişmesi; denizlerden sağlanan imkânların artması; kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması hususlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:27
Denizcilik sektörününbüyüklüğü 18 milyar doları aştı

Yeşil Liman Sertifika Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, denizcilik sektörünün daha da gelişmesi; denizlerden sağlanan imkânların artması; kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması hususlarına büyük önem verdiklerini belirtti. 

Turhan, Türkiye’de denizciliğin ekonomik büyüklüğünün 18 milyar doları aştığını ve sektörün 1 milyona yakın istihdam sağladığını belirterek, altyapıları ve operasyonel verimlilikleriyle birden çok limanı, dünya sıralamasında üst sıralara taşımanın temel hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti. 

Sektörün gelişmesi ve kalkınması için çok önemli düzenlemeler yaptıklarına işaret eden Turhan, “Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere bekleme sürelerini 2 günden 7 güne çıkaracak mevzuat değişikliğinde sona gelmiş bulunuyoruz. Bu sorunu da kısa sürede halledip, beklentileri karşılayacağız” dedi.

Bakan Turhan, konuşmasının ardından Yeşil Liman Sertifikası almaya hak kazanan 14 limanın temsilcisine belgelerini verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:27
  1. Yeşil Liman Sertifika Töreni
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Türkiye

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