Denizciliğin aktörleri Exposhipping Expomaritt İstanbul’da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, 2-5 Nisan'da Viaport Marina Tuzla’da yapılacak.

Fuara ilişkin yapılan açıklamaya göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına, UBM Fuarcılık tarafından düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı dünya denizcilik sektörünün önemli oyuncularını buluşturacak. Fuar, 2-5 Nisan'da Viaport Marina Tuzla’da yapılacak.

Açıklamada, "Türkiye'nin üç tarafı ve sınırların yüzde 70’i denizlerle çevrili. Nüfusun yüzde 50’si deniz kenarında yaşıyor. Denizcilik, Türkiye için yaşamsal öneme sahip bir sektör. Dünyada 80 trilyon doların üzerinde hasıla bulunuyor. Bu hasılanın da 25-30 trilyon doları denizden temin ediliyor. Dünya ticaretinin yüzde 87’si, dünyada anlık satılan malların yüzde 88’i deniz yoluyla yapılıyor. Petrol ve doğal gazın yüzde 91’i deniz yoluyla taşınıyor. Türkiye’de ise ihracat yüklerinin yüzde 73’ü, ithalat yüklerinin ise yüzde 95’i deniz yoluyla taşınıyor" ifadelerine yer verildi.





- “Deniz taşımacılığının ülkemiz açısından önemli”





Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 milyar dolar civarında küresel büyüklüğe sahip denizcilik sektöründe, Türkiye’nin payı yaklaşık yüzde 2 oranında. 200 üyesiyle Türk deniz taşımacılığı sektörünün tonaj olarak yaklaşık yüzde 50’sini bünyesinde barındıran, deniz taşımacılığının çatı örgütü Türk Armatörler Birliği, bu payın arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Dünya genelinde yüklerin yüzde 84’ü deniz yoluyla, yüzde 16’sı kara yoluyla ve yüzde 1’den azı da hava yoluyla taşınıyor. Türkiye’de ise ihracat yüklerinin yüzde 73’ü, ithalat yüklerinin ise yüzde 95’i deniz yoluyla taşınıyor. Değer olarak ihracatın yüzde 54’ü, ithalatın ise yüzde 60’ı deniz yoluyla yapılıyor. Ülkemizden yapılan ihracatın yüzde 15’i Türk bayraklı gemilerle, yüzde 75’i yabancı bayraklı gemilerle, ithalatımızın ise yüzde 11’i Türk bayraklı gemiler ile yüzde 89’u yabancı bayraklı gemilerle taşınıyor. Bu rakamlar ortadayken sanırım deniz taşımacılığının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlatmaya gerek yok.”





- “Hedefimiz Türkiye’ye yakışır bir organizasyon gerçekleştirmek”





UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel ise 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuar organizasyonu gerçekleştiren UBM’in, uzun yılların tecrübesiyle edindiği global networkünü ve gücünü 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul’a aktardığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl Exposhipping İstanbul, 02-05 Nisan tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da gerçekleşecek. 35 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı ve 700’ün üzerinde marka fuarda katılımcı olarak yer alıyor. Ülkemizin ve sektörün uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmesi adına uluslararası pazarlardan başta armatörler olmak üzere dünyanın en önemli oyuncularını ülkemize davet ettik. Ticaret Bakanlığı İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) bünyesinde faaliyet gösteren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde alım heyeti programına ev sahipliği yapacağız. Alım Heyeti Programı, Zirve ve Konferans programları ile özellikle yabancı ziyaretçiler için çekim alanı oluşturan Fuarımızda bu yıl geniş katılıma sahip 'Türk Tersaneleri Pavilyonu' yer alıyor. Sektöre yeni sipariş kazandırma amacı ile yürütülen uluslararası ziyaretçi programı ile 50’den fazla ülkeden armatör ve karar verici olmak üzere 6 binin üzerinde sektör profesyonelinin Exposhipping Expomaritt İstanbul’da ağırlanmayı hedefliyoruz.”





- “Global Maritime Summit” Zirvesi de fuarla eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek





Hedef ziyaretçi profili arasında armatörler, gemi donatım ve malzeme, denizcilik savunma sanayi, elektronik iletişim ve navigasyon, mekanik ve yardımcı donanım ve mega yat ekipman teknoloji firmalarnın yer aldığı Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuar ve Konferansı’nın hedef pazar ülkeleri arasında ABD’den Çin’e, Katar’dan İspanya’ya, Norveç’ten Singapur ve Yunanistan’a kadar değişik coğrafyalardan denizcilik sektörünün önemli oyuncuları yer alıyor. UBM’in uluslararası denizcilik portfolyosunda Seatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East ve Exposhipping Expomaritt İstanbul gibi dünyanın lider denizcilik fuar ve konferansları yer alıyor. Bu alanda UBM’in global markası olan SEATRADE ile birlikte Global Maritime Summit, 2-5 Nisan tarihleri arasında fuar ile eş zamanlı olarak düzenleniyor.