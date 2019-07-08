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DenizBank'tan MTV ödemelerine 3 taksit

Banka, MTV ödemelerini 31 Temmuz'a kadar DenizBonus ve DenizBank Bonus Business kredi kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
DenizBank'tan MTV ödemelerine 3 taksit

İSTANBUL(AA) - DenizBank'ın düzenlediği son kampanya kapsamında, 1-31 Temmuz'da Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBank bireysel ve business kartları ile ödeyen müşterilere ücretsiz, faizsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ve trafik cezası ödemeleri DenizKartım ve MobilDeniz bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, hayata geçirdikleri kampanya ile yaz döneminde müşterilerin yaşantısına değer katmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz gerçek müşteri ihtiyacından yola çıkan ve söz konusu ihtiyacın, mümkün olan tüm kanallardan karşılanabileceği kurguda hizmet modelleri üretmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus ve DenizBank Bonus Business kredi kartları ile 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ücretsiz ve faizsiz 3 taksitte rahatça ödenmesine olanak tanıyan uygulamamızı başlattık. Merkezine müşteri memnuniyetini koyduğumuz faaliyetlerimiz ve avantajlı kampanyalarımız ile kart pazarındaki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
  1. 3 taksit
  2. Denizbank
  3. MTV

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