DenizBank, dördüncü kez el değiştirdi

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Rusya’nın devi Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD’ye devretti" dedi.

Sberbank ve Emirates NBD (ENBD) arasındaki DenizBank hisselerinin devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, bankanın genel merkezinde gerçekleştirildi. Bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana hissedarı oldukları Rusya’nın bankacılık devi Sberbank’ın bugün itibarıyla bankadaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD’ye devrettiklerini söyledi. Ateş, "Bu salonda sizlerle sadece bir hisse devrine değil, Türkiye adına bir gurur tablosuna, aynı zamanda finans sektöründe benzeri olmayan bir rekora da şahitlik ediyoruz" dedi. Ateş, dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin 4’üncü kez el değiştirdiğinin altını çizdi.

7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 arttı

Hakan Ateş, Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL’den 210 milyon TL’ye, kredi hacminin yüzde 291 artışla 142,8 milyar TL’ye ve mevduat toplamının yüzde 335 yükselişle146,3 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Aynı dönemde istihdamın 11 bin 382 kişiden 14 bin 426’ya yükseldiğini dile getiren Ateş, "Nihayetinde hissedarımızın bize 2012’de emanet ettiği 5,2 milyar TL’lik özkaynağı bugün itibarıyla 16,8 milyar TL’ye ulaştırarak, aynı zamanda bankacılığın Türkiye’nin en uç köşelerine kadar erişilebilirliği için sektöründe şube sayısını artıran sayılı bankalar arasında yer alarak benzerine az rastlanır bir performans ortaya koyduk. Sberbank, bu sonuçlar ışığında DenizBank’ı birlikteliğimiz süresince yurt dışındaki en büyük ve değerli aktifi olarak tanımladı." şeklinde konuştu.

Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdulla Al Qassim da DenizBank’ın, Emirates NBD ailesine yeni üyesi olarak katılımı vesilesiyle oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Emirates NBD’nin çok büyük bir olgu olan sinerjinin yani iki büyük ve köklü kurumun nasıl başarıyla bir araya gelerek sektörün yolunu açacak bir güç merkezi oluşturduğuna dair çok parlak bir örneği teşkil ettiğinden bahseden Qassim, Emirates NBD’nin tarihçesine ilişkin şunları söyledi:

"Emirates NBD’nin kökleri Haziran 1963 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kurulan ilk ulusal banka olma özelliği taşıyan National Bank of Dubai’ye dayanıyor. Emirates NBD, 2007’de National Bank of Dubai ve Emirates Bank International’ın birleşmesiyle yani bir anlamda BAE’nin ikinci ve dördüncü en büyük bankalarının bir araya gelmesiyle aktif büyüklüğü anlamında bölgenin en büyük bankalarından biri olarak kuruldu. Bu birleşme süreci tüm taraflar için çok önemli bir sinerji sağlayarak her iki tarafın da tam potansiyelini ortaya çıkartmış ve bölgenin bankacılık kompozisyonu içerisinde lider bir kurum oluşturmamıza yardımcı olmuştur."