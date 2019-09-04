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DenizBank bono ihracına 500 milyon TL ile rekor talep

DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç:- "Söz konusu satış, TL'ye olan dönüşü hızlandırdı. Nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketleri de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulundu"

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:03
DenizBank bono ihracına 500 milyon TL ile rekor talep

İSTANBUL (AA) - DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutar ve toplanan talep, ihraç edilen TLREF'e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu.

6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, söz konusu satışın TL'ye olan dönüşü hızlandırdığını, nitelikli yatırımcılara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin de tahmin edilenin çok üstünde talepte bulunduğunu belirtti.

Önenç, Borsa İstanbul'un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeksin, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördüğünü ve daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başlayacağını kaydetti.

17 Haziran 2019'dan itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan TTLREF; finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:03
  1. Denizbank

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