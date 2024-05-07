Deniz Zeyrek’in o sözlerine çok sert tepki geldi! “Bre dingil” diye başlayıp o rezalete bakın nasıl ayar verdi

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, siyasetteki yumuşamayı sabote edecek en büyük faktörün CHP medyası olduğunu belirtti. Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinden hiç hazzetmeyen ve CHP adına konuşmaya başlayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in “Sandık nelere kadir” ifadelerine tepki gösteren Genç, Zeyrek’e “Bre dingil” diye seslendiği yazısında şunları kaydetti:

“Başkan Erdoğan-Özgür Özel buluşmasını değerlendirirken İrfan Ülger Kaya Hoca, "ihtiyatlı iyimserim" dedi. Stüdyoda canlı yayında beraberdik.

Çok tuttum bu lafı. Ben de 'ihtiyatlı iyimserim' dedim...

Öyleyim de. En büyük risk CHP medyası. Siyasette yumuşamayı sabote edecek olan onlar.

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Girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen Bay Kemal'i 13 yıl boyunca koltuğunda tutan da onlardı.

Aşağılayarak, milleti ayrıştırarak, kutuplaştırarak kin ve nefret kusarak Erdoğan'ı hedefe koyarak yaptılar bunu.

Gözü dönmüş canavarları, 'tuvalet terliğine' oy vermeye ikna ettikleri şakulü kaymış kitleleri böylece oluşturdular. Ve böylece para kazandılar.

Daha önce de söyledik. En büyük korkuları siyasetin normalleşmesi.

Kin ve nefretle besleyip zehirledikleri kitleye nasıl anlatacaklar normali?

Mesela Kılıçdaroğlu'nun en uygun cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylüyordu Sözcü'nün Zeyrek'i... Onun için "Hırslarından arınmış bir siyasetçi..." demişti. (13 sene bütün seçimleri kaybetmiş ama koltuğu bırakmamış ve fakat hırslarından arınmış?!..)

Hep beraber iyi yutturdular. Klasik Sözcü zehirlenmesiydi.

Şimdi gazı veriyorlar CHP'ye... Görüşmeden hiç hazzetmediler. CHP adına konuşmaya başladılar.

Diyor ki Sözcü'nün Zeyrek'i: 'Sandık nelere kadir'...

Demek istiyor ki 'Erdoğan siyaseti yumuşatmaya çalışıyor. Uzlaşma zemini arıyor. Eli mecbur!..'

Bre dingil!..

Özgür Özel randevu talep etti, Erdoğan da kabul etti.

Bay Kemal de sabah akşam sövüp sayacağına, "'cumhurbaşkanı', 'seçim' vesaire meşru değildir" diyeceğine, randevu talep etseydi onunla da görüşürdü Reis.

Şunu aklınızda tutun Babıali kaşalotları...

Halkın 22 yıldan bu yana iktidarda tuttuğu, her defasında bu milletin yüzde 50'den fazlasının teveccüh ettiği, en son topunuzun geldiği 2023 seçimlerinde yüzde 52 ile yine Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın size ihtiyacı yok.

Sizin kirli süfli siyasetinizin düzelmesi için ona ihtiyacınız var.

CHP medyası olarak zehirlediğiniz kitlenin panzehri Erdoğan'da.

Bizimkisi ihtiyatlı iyimserlik. Görüşme müzakere iyidir. Asgari müşterekler ortaya çıkar. Kutuplaşmayı bitirir...

Biz de ihtiyatlıyız elbette.

CHP bundan kelli tezkereye ne diyecek?

DEM ile ortaklık ne kadar devam edecek?

CHP'ye göre çocuklara Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmek Ortaçağ zihniyeti midir, değil midir?!

Dış politikada ne kadar milli duracak CHP, sivil anayasaya vesaire...

Bekleyip göreceğiz.

Siz de öyle yapın.

Ya da bir müddet zehirlemeyi bırakın yeter!..”