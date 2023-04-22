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Medya Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı
Medya

Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 12:07:00 -
Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! AK Parti'nin o adımı yerinden hoplattı

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek projeler üretilmesinden rahatsız oldu.

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ülkemizi ileriye götürecek projeler üretilmesinden rahatsız oldu.  

"Eser siyaseti"nden duyduğu alerjiyi açıkça gözler önüne seren Zeyrek, tuhaf yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü kampanyanın temelinde (...) “eser siyaseti” var.

Erdoğan da eski Sovyet ülkeleri ya da Kuzey Kore gibi, halkının derinleşen yoksulluğunu, ülkenin hak, özgürlük ve adalet sorunlarını, tanklarla, savaş gemileriyle, insansız uçaklarıyla, akıllı füzeleriyle, bilumum savaş oyuncaklarıyla, yüksek maliyetli köprülerle, tünellerle otobanlarla, büyük camilerle, havaalanlarıyla örülmüş bir “eser halısının” altına süpürmeyi tercih ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan da halkına “sorunları boş verin, şu eserlerimizin muhteşemliğine bakın” mesajı veriyor.

Erdoğan'ın seçim stratejisini belirleyenler, eser siyasetinin işe yarayacağını düşünüyor.

Ancak yanılıyorlar. (...)"

 

 

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Yorumlar

Kültigin

Algı yapıyorsun yazık.... O zaman Kendi yoluna ...

Kültigin

yani 2 yıl önceki parayla 120 yi geçkin yüz binlik adam vardı.... Şimdi milyonluk oldu... Devalüasyon ve enflasyon böyle bir şey ...
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