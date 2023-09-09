Deniz Zeyrek çok fena içerledi! Ne oldu, rengin soldu koçum

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İyi Parti'nin yerel seçimlere kendi adayıyla girecek olmasına içerledi. Yerel seçimleri muhalefetin kaybetmesi durumunda olabilecek senaryolara değinen Zeyrek, “muhalefetin beceriksizliği ve yanlış kararları nedeniyle" cumhurbaşkanı ve genel seçimlerin kaybedildiğini hatırlattı. Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Koltuğu kaybetmemek için insan üstü bir çaba sergileyen Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kızıp partisini kanıtlama çabası içine giren Akşener, 31 Mart 2024 günü siyasetçiler olarak sadece boylarının ölçüsünü alacaklardır."



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