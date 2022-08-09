Deniz yolu taşımacılığında kapasite artışına destek

Son yıllarda artan dış ticaret hacmi nedeniyle, kara yolu sınır kapılarında yoğunluğa neden olurken, bu sıkışıklığı azaltmak için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye limanları ile diğer ülke limanları arasında Ro-Ro, Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya mevcut hatların kapasitelerinin yüzde 50 artırılması halinde bu hatlarda kullanılacak gemilere destek sağlanacak.

Yönetmelik çıkartıldı

Bu desteklerle ilgili "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliği" yayınlandı.

Ro-Ro, Ro-Pax gemi seferleri için açılacak yeni hatlar desteklenecek

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, düzenleme ile Türkiye limanları ile diğer ülke limanları arasında Ro-Ro, Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya mevcut hatların kapasitelerinin yüzde 50 artırılması halinde mevcut hatlarda kullanılacak gemilere destek verilecek.

Her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 dolar ödeme

Düzenli sefer yapan Türk bayraklı Ro-Ro gemilerinin donatanlarına geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 dolar ödeme yapılacak.

Tır, dorse başına 3 dolar ödenecek

Türk bayraklı Ro-Pax gemilerinin donatanlarına ise geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi (tır, dorse) başına 3 dolar ödenecek.

20 deniz mili destek yük birimi başına 20 dolar

Daha kısa mesafelerde (20 deniz mili) araç taşıyan gemilerin donatanlarına ise bu destek yük birimi başına 20 dolar olarak uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında, mevcut hatları geliştiren söz konusu gemilerin ödemesi gereken kılavuzluk ve römorkörcülük ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

Deniz yolu ile ihracat için sevk yapılacak

Türkiye limanlarıyla diğer ülke limanları arasında düzenli seferlerin frekansları arttırılarak, ihracatçıların daha kısa zamanda ve daha ucuz maliyetlerle ürünlerini sevk etmeleri sağlanacak.