  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Antalya'da Siyasi Gerilim Zirve Yaptı: Karşıt Görüşlü Gruplar Polis Duvarına Takıldı!

Eski PAF pilotu Halid: Bize destek geliyor, Hindistan uyurken biz bu işi bitirdik diyerek ilan etti

Paris'te Kirli İmza: Fransa, Türkiye’yi tehdit etti! Ada'da İsrail'den Sonra Kalıcı Varlık Kuruyor!

Hollanda'da yüzlerce şirket iflas etti: Zam tartışması, gündem oldu!

Erdoğan'dan Gençlik Buluşmasında Ahmet Kaya Sürprizi: "Şiire Gazele"

Karadeniz'de gol düellosu

Yine İsrail yine insanlık dışı muamele! Filistinli gazeteciden kan donduran sözler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?
Yaşam Deniz yok ama balık var! Tezgahlar dolup taşıyor
Yaşam

Deniz yok ama balık var! Tezgahlar dolup taşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Deniz yok ama balık var! Tezgahlar dolup taşıyor

Denize kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş’ta balığa olan ilgi artarken özellikle hamsi satışlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş’ta balık tüketimi her geçen gün artıyor. Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde kurulan balık pazarında; hamsiden kılıç balığına, ahtapottan yengece kadar birçok deniz ürünü vatandaşların beğenisine sunuluyor. Özellikle Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi, en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Balıkçı esnafı kent genelinde günlük hamsi satışının yaklaşık 3 ton civarında gerçekleştiğini belirtiyor. Uygun fiyatlar ve taze ürünlerin tezgahlara düzenli olarak gelmesi, balığa olan talebi artırıyor.

 

3 ton hamsi tüketiliyor

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Kentimizde özellikle hamsi ilgi görüyor. 200-250 TL civarında kış mevsiminde olmazsa olmazlardan hamsi günde il geneli yaklaşık 3 ton civarında hamsi tüketiliyor" diye konuştu.

 

Esnaf Kemal Kötal da hamsinin çok sattığını ifade ederek, "Hamsi çok satılıyor artık. Soğuk hava depolarından temin ediyoruz. Fiyatları çok uygun. Tatlı su çeşitlerimiz de var. Palamut, uskumru var. Sipariş üzerine ahtapot var. Müşterimiz ne isterlerse en geç 2 gün içinde getirip teslim ediyoruz" ifadesini kullandı.

 

Yasin Çelik ise, "Havaların soğuması ile balıklar az çıkınca fiyat hamside 50 lira oynama yaptı ama balık her şeye rağmen yine de çok ucuz ilgi görüyor" dedi.

Balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürüyor
Balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürüyor

Ekonomi

Balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürüyor

Bunu yapın: Balıkla salatalık tüketirseniz ne olur? Yiyince ne olur?
Bunu yapın: Balıkla salatalık tüketirseniz ne olur? Yiyince ne olur?

Kadın - Aile

Bunu yapın: Balıkla salatalık tüketirseniz ne olur? Yiyince ne olur?

Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok
Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok

Yaşam

Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23